Er gönnt Toni (18) den Sieg! Am Donnerstag war es endlich so weit: Heidi Klum (44) kürte erneut das schönste Modelmädchen Deutschlands! Toni konnte sich im Germany's next Topmodel-Finale gegen ihre Team-Michael-Kolleginnen Pia Riegel (22) und Julianna (20) sowie Christina Peno (22) aus Team Thomas durchsetzen. Dass die Siegerin nicht aus seinen Reihen stammte und der Sieg somit an Battle-Partner Michael Michalskys (51) ging, schien am Ende keine Rolle mehr zu spielen: Thomas Hayo empfand Tonis Triumph dennoch als absolut gerechtfertigt!

Konkurrenzdenken war gestern! Promiflash traf den Art Director nach der Show und plauderte mit ihm über den extrovertierten Laufstegnachwuchs – von dem sich Thomas ziemlich angetan zeigte: "Toni hat alle Voraussetzungen: von der Größe her, top Figur, sie ist superinteressant, supermodern. Das ist dann oft auch Genetic Luck." Doch auch mit ihrer Persönlichkeit bringe Toni allerhand Potenzial zum Topmodel mit: "Sie ist ja wirklich eine Statue und ein Mädchen, das unheimlich viel strahlt. Inzwischen ist es wirklich ein Multimedia Business geworden. Die Mädchen müssen im Interview glänzen, im Bewegtbild sich selbst inszenieren können und das hat Toni eben auch", schwärmte der Medienprofi.

Thomas' einziges Finalmädchen musste sich bereits nach dem ersten Entscheidungswalk vom Titeltraum verabschieden. Die selbstbewusste Christina nahm es allerdings gelassen: Sie sei dankbar für die schöne Zeit und freue sich nun auf ihre Karriere nach GNTM.

Florian Ebener/Getty Images Julianna, Heidi Klum und Toni im GNTM-Finale

Toni, GNTM-Finalistin 2018 Toni am Hockenheimring

Hannes Magerstaedt / Getty Images Christina Peno bei den Green Tec Awards 2018

