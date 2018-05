Folgt nach der Hochzeit jetzt die Familienplanung? Erst am vergangenen Samstag gaben sich Prinz Harry (33) und Herzogin Meghan (36) in Windsor das Jawort. Und noch während der Feierlichkeiten kursierten die ersten Gerüchte, dass der einstige Serienstar und sein Ehemann schon Nachwuchs erwarten. Grund für diese Vermutungen lieferte das Brautkleid, das doch recht weit geschnitten war und genügend Platz für einen kleinen Babybauch bot. Nun befeuert ein Wahrsager diese Spekulationen und prophezeit: Die frischgebackenen Eheleute dürfen sich über doppeltes Babyglück freuen.

In der australischen TV-Show Today Extra zeichnete der Hellseher ein ganz klares Bild von Harry und Meghans zukünftiger Familie: "Ich glaube, Prinz Harry wird zwei Töchter und möglicherweise auch einen Jungen haben. Ich frage mich, ob es nicht vielleicht sogar Zwillinge werden könnten." Zumindest in der Vergangenheit lag er mit seinen Vorhersagen in Sachen royaler Familienplanung richtig: Noch vor der Geburt des dritten Kindes von Prinz William (35) und Herzogin Kate (36) kündigte er an, dass das Paar noch einen Sohn bekommen würde. Und diese Theorie bestätigte sich, als der kleine Prinz Louis vor wenigen Wochen das Licht der Welt erblickte.

Dass Kinder in naher Zukunft definitiv ein Thema sein werden, machte Meghan schon im vergangenen März klar. Beim Besuch einer Produktionsstätte für hypoallergene Babyprodukte erklärte sie der Besitzerin: "Ich bin mir sicher, demnächst werden wir das alles brauchen."

Owen Humphreys/AFP/Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan bei ihrer Hochzeit

Instagram / kensingtonroyal Prinz Louis und seine Schwester Prinzessin Charlotte

Chris Jackson/Getty Images Meghan Markle

