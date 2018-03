Jetzt spricht Meghan Markle (36) das Thema Baby selbst öffentlich an! In nur zwei Monaten geben sich die US-amerikanische Schauspielerin und ihr Verlobter Prinz Harry (33) das Jawort. Gerade bei den Fans sind da die Hoffnungen auf baldigen Nachwuchs besonders groß. Laut Insiderinformationen soll die Beauty sogar schon die ersten Vorbereitungen treffen und ihren Liebsten zu einem gesünderen Lebensstil bewegen. Und nun gibt sie auch noch ein eindeutiges Statement.

Das neue Royal-Traumpaar ist momentan zu Besuch in Nordirland. Während eines Rundgangs im Next Generation Science Park in Belfast besichtigte das Duo auch die Produktionsstätte eines Herstellers für hypoallergene Babyprodukte. "Ich bin mir sicher, demnächst werden wir das alles brauchen", erklärte Meghan laut People dort der Besitzerin. Damit war wohl alles gesagt! Ganz offensichtlich steht das Thema Kinder schon sehr weit oben auf ihrer Liste.

Harry schien sich an jenem Tag besonders für die Badewanne des Unternehmens zu begeistern, verriet die Betreiberin später dem Magazin. Ob der Prinz wohl schon mal mit den Kids von seinem Bruder Prinz William (35) geübt hat?

Kirsty Wigglesworth - Pool/Getty Images Meghan Markle und Prinz Harry am Commonwealth Day 2018

Anzeige

Oli Scarff - WPA Pool/Getty Images Prinz Harry und Meghan Markle

Anzeige

Justin Tallis / Freier Fotograf / Getty Images Herzogin Kate, Prinzessin Charlotte, Prinz George, Prinz William, Prinz Harry und die Queen

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de