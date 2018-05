Die "Prinz von Bel-Air"-Fans dürfen sich freuen – sie können schon bald ihre Lieblingsserie wieder regelmäßig im TV verfolgen! Die beliebte Nineties-Show, mit der Will Smith (49) der Durchbruch gelang, wurde bereits vor über 20 Jahren abgedreht. Letztes Jahr kam der Cast der Serie für ein gemeinsames Erinnerungspic zusammen, das sicherlich alle Zuschauer rührte. Für diejenigen, die gerne weiter in Erinnerungen schwelgen wollen, gibt es nun gute Nachrichten: Die kultige Serie läuft ab nächsten Monat wieder im Free-TV!

Wie das Medienmagazin DWDL berichtet, wird das Erfolgsformat ab dem 15. Juni täglich um 17:50 Uhr auf RTL Nitro in Doppelfolgen laufen. In "Der Prinz von Bel-Air" spielt Will sich selbst als Teenager – er zieht aus einfachen Verhältnissen zu seinen reichen Verwandten nach Los Angeles: in das Nobelviertel Bel-Air. Dort soll er auf Wunsch seiner Mutter vom wohlhabenden Teil der Family zu einem angesehenen Mitglied der Gesellschaft erzogen werden. Doch das passt so gar nicht zu dem albernen Basketballspieler – da sind witzige Situationen schon vorprogrammiert!

Anders als seine Fans wird sich Will selbst die Show nicht mehr ansehen: Vergangenes Jahr erzählte der Schauspieler, dass er sich keine einzige Folge mehr anschauen könne. Er schäme sich zu sehr für seine Schauspielerleistung: Die vielen Anfängerfehler, die er bei seiner ersten Rolle machte, sind ihm heute peinlich. Werdet ihr dem Men in Black-Star nächsten Monat im TV zusehen? Stimmt ab!

