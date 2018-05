Wenden sich Demi Lovato (25) und Christina Aguilera (37) nun wirklich gegen den Ursprung ihrer Karriere? Erst vor knapp einer Woche war die gemeinsame Single "Fall In Line" der beiden Powerfrauen auf den Markt gekommen. In dem zugehörigen Musikvideo zum Mädelspower-Track performen die beiden Künstlerinnen in einem Gefängnis, vor Tausenden Kameras und in heißem Lack – doch versteckt sich in dem Clip ein geheimer Diss? Fans vermuten eine fiese Spitze der Ladys gegen ihr Urunternehmen Disney!

Sowohl Demi als auch die Blondine mit der Hammerstimme starteten ihre Karriere in TV-Shows, Werbungen und Filmen der beliebten Company. Genau gegen diese schießen sie jetzt in ihrem "Fall In Line"-Video – das vermuten zumindest ihre Bewunderer. Für sie stellt die Gefängniswelt, in der sich die beiden als Geiseln befinden, die Disney-Industrie dar. "Demi und Christina waren beide Kinderstars und standen immer im Scheinwerferlicht, gefangen von Kameras. Dass sie sich zusammentun und diesen Zustand am Ende überwinden, ist der gesamte Inhalt des Films!", spekuliert eine Nutzerin auf Twitter.

Eine kurze Darbietung von Demi wirft besonders viele Zweifel auf: So singt die 25-Jährige in einer Szene voller Leidenschaft – und scheint haargenau ihre Bewegungen aus ihrem Durchbruchsstreifen "Camp Rock" zu imitieren. Denkt ihr auch, dass die Musikerinnen bewusst die Firma Disney angreifen? Stimmt unten ab.

Kevin Winter / Getty Images Demi Lovato und Christina Aguilera auf der Bühne

WENN.com Ryan Gosling, Britney Spears, Christina Aguilera, Justin Timberlake und weitere Disney-Stars

Nikki Nelson / Wenn.com Demi Lovato bei einer Disney-Veranstaltung 2010

