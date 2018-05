Er begeistert auch schon die Schwiegereltern in spe von sich! Bei Tom Kaulitz (28) und Heidi Klum (44) stehen gerade alle Zeichen auf Liebe: Das Couple machte seine Beziehung vor wenigen Wochen endlich offiziell! Seitdem häufen sich die gemeinsamen öffentlichen Auftritte: Der Tokio Hotel-Gitarrist verfolgte am Donnerstag auch gespannt Heidis Germany's next Topmodel-Liveshow vom Publikum aus. Dabei wurde eines deutlich – der Zwillingsbruder von Bill Kaulitz (28) wurde anscheinend bereits in Heidis Familie aufgenommen!

Denn im Zuschauerbereich der Model-Finalshow saß der Rockstar mit seinem Twin zwischen Heidis Eltern – Erna und Günther Klum. Und die Stimmung zwischen Tom, Bill und den Klums hätte nicht besser sein können: Angeregt unterhielten sich Heidis Liebste – besonders zu Papa Günther schien der neue Schatz der TV-Bekanntheit einen superguten Draht zu haben, wie Bild berichtete.

In den Gesprächspausen fokussierte sich der verliebte 28-Jährige aber voll und ganz auf seine Angebetete auf der Bühne. Mit einem schmachtenden Blick verfolgte er Heidis Moderationskünste. Nach der TV-Aufzeichnung wartete Tom schon sehnsüchtig Backstage auf seine Freundin und tauschte innige Lippenbekenntnisse mit der 44-Jährigen auf der Aftershow-Party aus, wie Feiergast Dominik Bruntner (25) Promiflash verraten hat.

Andreas Rentz / Getty Images Erna und Günther Klum

Anzeige

Florian Ebener/Getty Images Tom Kaulitz beim GNTM-Finale 2018 in Düsseldorf

Anzeige

Instagram / heidiklum Tom Kaulitz und Heidi Klum

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de