Diese Ehe steht nun endgültig vor dem Aus! Ende Februar schockierte "Clueless"-Darstellerin Alicia Silverstone (41) mit dieser Nachricht: Die Schauspielerin hat sich von ihrem Mann Christopher Jarecki getrennt – und das nach 20 gemeinsamen Jahren als Couple, die letzten dreizehn davon sogar als Ehepaar! Wer auf eine Versöhnung vielleicht zum Wohle des gemeinsamen Sohnes Bear Blu (7) gehofft hat, wird jetzt enttäuscht: Alicia hat offiziell die Scheidungspapiere eingereicht!

Das berichtet jetzt TMZ – dem Magazin sollen die Dokumente vorliegen. Nur wenige Tage vor der Drei-Monats-Marke des öffentlichen Liebes-Aus' soll Alicia am Freitag die Papiere abgegeben haben. Als offizielles Trennungs-Datum soll die Beauty aber bereits den 15. März 2016 nennen! Als Grund für den Bruch nenne die baldige Single-Lady unüberbrückbare Differenzen in der Beziehung. Um die Vermögensverwaltung muss sich das einstige Liebespaar anscheinend keine Gedanken machen: Sie hätten ihre Angelegenheiten bereits vor Jahren in einem Ehevertrag abgeklärt.

Das Sorgerecht für ihren siebenjährigen Spross wollen sich die Eltern teilen. Schließlich gingen Alicia und Chris nicht im Bösen auseinander, wie eine Sprecherin der Hollywood-Schönheit im E! News-Interview offenbarte: "Sie lieben und respektieren einander immer noch sehr und bleiben sehr enge Freunde, haben aber nach 20 Jahren zusammen entschieden, sich zu trennen."

Instagram / aliciasilverstone Bear Blu mit seiner Mama Alicia Silverstone

WENN Christopher Jarecki und Alicia Silverstone

Instagram / aliciasilverstone Bear und Alicia Silverstone

