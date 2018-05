Die Mutter der Drachen führt den Ritterschlag mit gelbem Obst aus! Schauspielerin Emilia Clarke (31) erlangte als starke Anführerin Daenerys Targaryen in der Hit-Show "Game of Thrones" absoluten Weltruhm. Viele Fans himmeln die Khaleesi-Darstellerin regelrecht an – so auch Star-DJ Steve Aoki! Vor einem Auftritt in der US-Talkshow Good Morning America traf der "Melody"-Interpret die schöne Blondine und bat sie darum, ihn zum Targaryen zu ernennen, wie man in seiner Instagram-Story sieht. Diesen Wusch erfüllte Emilia ihrem Kumpel schließlich auch: Die Ulknudel adelte ihn prompt mit einer Banane, weil sie gerade kein Schwert zur Hand hatte!



