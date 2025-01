DJ Steve Aoki und Ehefrau Sasha erwarten ihr erstes Kind

Was für schöne Nachrichten von Steve Aoki (47): Der DJ und seine Frau Sasha werden erstmals Eltern! Diese zuckersüßen Nachrichten verkündete das Paar auf ganz besondere Weise – und zwar bei einem Live-Auftritt des Musikproduzenten im Barasti Beach in Dubai. Traditionell schmeißt Steve während seiner Auftritte große Torten in die Menge, so auch bei dieser Show, doch anschließend trat seine Frau mit einem rosa und blau verzierten Kuchen vors Publikum. "Wir bekommen ein Baby und wir finden jetzt heraus, ob wir einen Jungen oder ein Mädchen bekommen", erklärte er in einem Instagram-Video des Auftritts und drückte sein Gesicht in die Torte. Blaue Glasur und Konfetti machten es schließlich offiziell – das Paar bekommt einen Jungen! Die Menge jubelte, während Steve und Sasha sich glücklich in die Arme fielen.

Weitere Details zu der Schwangerschaft verrieten der 47-Jährige und seine Liebste nicht. Ihre Fans, Freunde und Kollegen sind total aus dem Häuschen und freuen sich mit den werdenden Eltern. "Herzlichen Glückwunsch, mein Kumpel", "Los geht's! Glückwunsch, mein Bruder" oder "Alles Gute euch beiden" kommentieren unter anderem DJs wie Like Mike, DVBBS und Don Diablo. Ein Fan meint ganz euphorisch: "Ja! Alles Gute, Steve. Er wird eine Legende, so wie du. Mein Lieblings-DJ!"

Steve, ein bekanntes Gesicht der EDM-Welt, ist nicht nur für seine Musik, sondern auch für seine ausgefallenen Shows berühmt. Der amerikanische Künstler mit japanischen Wurzeln ist der Bruder von Devon Aoki (42), einer Schauspielerin und ehemaligen Laufstegikone. Ihr gemeinsamer Vater Hiroaki Aoki gründete die berühmte Restaurantkette Benihana. Privat hat Steve nach seiner Scheidung von seiner ersten Frau Tiernan Cowling im Jahr 2018 nun sein Glück in Sasha gefunden, die anfänglich sogar seinen Nachnamen falsch aussprach – ein charmantes Missverständnis, das die beiden letztlich zusammenschweißte. Nun erwartet das Paar voller Vorfreude den Beginn eines neuen Kapitels in seinem Leben.

Getty Images Steve Aoki, DJ

