Was stößt Emily in der Special-Folge von GZSZ zu? Die Fans der Daily fiebern aktuell ungeduldig auf den 29. Mai hin: An diesem Abend wird die Erfolgsserie nicht nur in Filmlänge über die Bildschirmfläche flimmern, sondern auch auf der spanischen Insel Mallorca spielen. Der Trailer zu der besonderen Episode verspricht bereits jede Menge Drama: Es kommt sogar zu einem verhängnisvollen Schuss! Jetzt verrät Emily-Darstellerin Anne Menden (32) in einem RTL-Interview, dass auch ihre Figur für reichlich Trubel sorgen wird: "Es ist ja klar, dass wenn Emily irgendwo dabei ist, auf jeden Fall eine Emily-Bombe platzt", heizt die Schauspielerin die Spannung an. Was mit der Fashionista konkret passiert, werden die Zuschauer allerdings erst am 29. Mai ab 19:40 Uhr auf RTL herausfinden.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de