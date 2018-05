Sie hat den Mut, sich selbst auf die Schippe zu nehmen. An Prinz Harry (33) und Herzogin Meghans (36) Traumhochzeit am 19. Mai sorgte nicht nur die wunderschöne Braut in ihrem atemberaubenden Givenchy-Kleid für Aufsehen. Auch die hochkarätige Gästeschar der royalen Sause wurde ganz genau unter die Lupe genommen. Victoria Beckham (44) fiel vor allem durch ihre versteinerte Miene auf. Mit ihrem neuesten Post spielt das Ex-Spice Girl jetzt auf ihr fehlendes Lächeln am großen Freudentag an und beweist dabei ganz viel Humor.

Schlechte Laune? Von wegen! Über ihr motziges Antlitz auf den Hochzeitsbildern kann die 44-Jährige selbst nur lachen. Auf Instagram postete die Modedesignerin jetzt einen Schnappschuss, auf dem sie ein Sweatshirt mit der Aufschrift: "Es ist ein düsterer, aber glücklicher Ort" trägt. Das Pic, auf dem sie – wie gewohnt – ebenfalls eher ernst wirkt, kommentierte sie mit den Zeilen: "Wenn du innerlich lächelst". Damit spielt Vic ganz klar auf das Gerede an, das um ihre starre Miene in Windsor aufkam.

Ungewohnt ungeniert und ausgelassen gibt sich die Mama von Brooklyn (19), Romeo (15), Cruz (13) und Harper (6) hingegen bisweilen im Kreise ihrer Bilderbuchfamilie – wie zuletzt ihr Ehemann bewies: In Davids (43) Instagram-Story sah man die brünette Beauty am Muttertag ganz unverblümt die Hüften kreisen.

WPA Pool/Getty Images Victoria Beckham an Meghans und Harrys Hochzeit im Mai 2018

Anzeige

TOBY MELVILLE/AFP/Getty Images David Beckham und Victoria Beckham an Meghans und Harrys Hochzeit im Mai 2018

Anzeige

Carlos Alvarez/Getty Images) Victoria Beckham beim Vogue-Dinner in Madrid im Januar 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de