Sie ist jung, schön und super-erfolgreich! Für Lena Gercke (30) könnte es beruflich seit ihrem Germany's next Topmodel-Sieg vor zwölf Jahren nicht besser laufen. Die schöne Blondine läuft nicht nur über die Laufstege der Welt, sondern ist auch ein gefeierter Social-Media-Star und Moderatorin der beliebten Castingshow The Voice of Germany. Doch das reicht der 30-Jährigen offenbar noch nicht – denn Lena möchte eine eigene Marke à la Heidi Klum (44) oder Sylvie Meis (40) werden: "Eine Marke langfristig aufzubauen, das ist tatsächlich ein absoluter Mädchentraum für mich. [...] Man ist nicht nur klassisch Model und steht für eine bestimmte Brand, sondern man kann selbst mitwirken", schwärmt die Cloppenburgerin im Interview mit Promiflash.



