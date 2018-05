GNTM-Gewinnerin Toni (18) wehrt sich gegen die Magervorwürfe von Comedian Carolin Kebekus (38)! Wie jedes Jahr musste sich auch in dieser Staffel von Germany's next Topmodel das eine oder andere Model wieder enormer Body-Kritik stellen, weil es angeblich zu dünn sei. Dabei sollte die Neuerung der zwölften Staffel, dass auch kurvigere Models beim Contest antreten dürfen, dem Slim-Trend der Show doch eigentlich entgegenwirken. Weil sich die vermeintlichen Kurven-Queens in Sachen Konfektionsgröße aber kaum von ihren Standard-Model-Konkurrentinnen unterschieden hatten, hat sich nun auch Komikerin Caroline einen Spaß daraus gemacht, dass es Pia Riegel (22), als ein sogenanntes Curvy-Model, ins Finale geschafft hat. Gewinnerin Toni war davon gar nicht begeistert und machte ihrem Ärger auf Social Media jetzt Luft: Sie halte nichts von Bodyshaming!

Nachdem Caroline das TV-Format in ihrer Show PussyTerror TV erst als "The Hunger Games – by Heidi Klum" betitelt hatte, verriet sie ihren Zuschauern vor dem Finale, sie wisse schon ganz genau, wer gewinne: "die Dünne!" Alleine die Bezeichnung Curvy-Model zeige in ihren Augen, dass es nicht akzeptiert sei, eine "ganz normale Frau" als Model zu bezeichnen. Aussagen, die für Toni ganz eindeutig als Bodyshaming gelten, wie sie in ihrer Instagram-Story schrieb: "Niemand hat das Recht, zu sagen, dass ein anderer Mensch nicht normal ist, weil er dick oder dünn ist. Euer Körper ist perfekt, wenn ihr euch wohlfühlt und eure Gesundheit nicht drunter leidet."

Weitere Posts zeigen: Toni will mit ihren Worten deutlich machen, dass es auch Menschen gibt, die gar nicht dünn sein wollen, dies jedoch selbst nicht beeinflussen können. Demnach kann nicht nur Übergewicht eine Belastung sein.

Instagram / pia.topmodel.2018 Pia Riegel, GNTM-Kandidatin

Starpress/WENN Carolin Kebekus beim deutschen Filmball in München

Florian Ebener/Getty Images Toni im GNTM-Finale 2018

