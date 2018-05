Kann Kay One (33) mit der Unterstützung von Mike Singer (18) an den Erfolg von "Señorita" anknüpfen? Im September 2017 brachte er zusammen mit Pietro Lombardi (25) den Sommerhit "Señorita" heraus – und der entwickelte sich zu einem Mega-Chartstürmer. Gemeinsam mit Teeniestar Mike veröffentlicht der Rapper jetzt einen neuen Song: "Netflix & Chill"! Am vierten Tag nach Erscheinen der Single wurde das dazu gehörige Musikvideo knapp 1,5 Millionen Mal auf YouTube angeklickt. "Señorita" startete damals noch ein wenig stärker durch: Rund zwei Millionen Views gab es allein in den ersten 24 Stunden.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de