Wird das der Sommerhit 2018? Im vergangenen Jahr stürmte Kay One (33) zusammen mit seinem Kumpel Pietro Lombardi (25) die deutschen Charts. Ihr Track "Señorita" eroberte die Fan-Herzen im Sturm und ist bis heute ein absoluter Ohrwurm. Für seinen neuen Song hat sich der Rapper jetzt wieder einen guten Freund mit ins Boot geholt: Kay One macht gemeinsame Sache mit Teenieschwarm Mike Singer (18)!

Mit Schnappschüssen auf ihren Social-Media-Kanälen heizten die Jungs die Gerüchteküche an, nun ist es offiziell, wie aus einer Pressemitteilung hervorgeht: Kay und Mike machen zusammen Musik. Am 25. Mai erscheint Kays brandaktuelle Single "Netflix & Chill" – und Mike ist total begeistert von der Zusammenarbeit. "Der neue Kay One-Track ist mega geworden und ich freue mich, dass ich darauf mitwirken durfte", erklärte der 18-Jährige. Kay One und er kennen sich schon ewig, wie er verriet. "Er ist nicht nur ein guter Kumpel, sondern wie ein Bruder für mich", schwärmte er.

Wie toll sich die Jungs verstehen, bewies der Sonnebrillen-Fan bereits Anfang des Jahres. Der 33-Jährige war nicht nur einer der Feature-Gäste auf Mikes Album "Deja Vu" – er platzte auch beinahe vor Stolz, als der Jungstar damit die Chartspitze erreichte.

P.Hoffmann/WENN.com Mike Singer bei der ECHO-Verleihung 2018

Instagram / kayone Mike Singer und Kay One

Andreas Rentz / Getty Images Kay One bei der Lambertz Monday Night

