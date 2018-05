Setzt sie die Gesundheit ihres Babys für ein paar entspannte Züge aufs Spiel? Nachdem wochenlang heftig spekuliert worden war, ob Chloe Green (27) wirklich schwanger ist, zeigten sich die Topshop-Erbin und ihr Liebster Jeremy Meeks (34) vor wenigen Tagen im Urlaub den Paparazzi – tatsächlich inklusive eines unübersehbaren Babybauchs! Jetzt sorgen neue Bilder der Britin für Aufregung: Fotografen erwischten die hochschwangere Chloe, wie sie genüsslich eine elektrische Kippe rauchte.

Den Freitag verbrachte die 27-Jährige mit ihrem Freund auf einer luxuriösen Yacht in Monaco. Die beiden sollen gut gelaunt gewirkt haben und in Schmusestimmung gewesen sein, als Chloe zum E-Glimmstängel griff. TMZ liegt ein Bild vor, auf dem die Milliardenerbin mit einem Vape Pen in der Hand zu sehen ist, einer Art E-Zigarette. Was genau Chloe rauchte, ist nicht bekannt – schließlich können die Geräte individuell mit Flüssigkeiten zum Verdampfen und Inhalieren befüllt werden. Auch wenn es nikotinfreie Alternativen gibt: Schwangere sollten Vape Pens & Co. nicht bedenkenlos benutzen.

Beim Verdampfen können mitunter krebserregende Stoffe entstehen – laut des Bundesministeriums für Risikobewertung seien nicht einmal Gefahren für Dritte beim Passivrauchen ausgeschlossen. "Auch im Privatbereich sollten E-Zigaretten so wie herkömmliche Zigaretten gehandhabt werden: Sie sollten nicht im Beisein von empfindlichen Personen wie Kindern, Schwangeren und Kranken geraucht werden", schreibt die Behörde in einer Mitteilung. Selbst wenn Chloe also nikotinfreie Liquids verwendet, könnte sie ihr ungeborenes Kind einer gesundheitlichen Gefahr aussetzen. Was haltet ihr von der Angelegenheit? Stimmt ab!

Getty Images / Ian Gavan Chloe Green bei der "Ronaldo"-Weltpremiere 2015

Instagram / chloegreen5 Topshop-Erbin Chloe Green und Model Jeremy Meeks

Splash News/247PAPS.TV Jeremy Meeks und Chloe Green im August 2017 auf Barbados

