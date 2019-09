Hat sich Jeremy Meeks (35) nun doch von der Topshop-Erbin getrennt? In den vergangenen Monaten kamen immer wieder Trennungsgerüchte um das Male-Model und seine Verlobte Chloe Green (28) auf. Diese Behauptungen wies der Mugshot-Hottie jedoch noch vor ein paar Tagen von sich. Am Donnerstag wurde er an der Seite einer anderen Dame in Los Angeles gesichtet. Handelt es sich bei der Schauspielerin etwa um Jeremys neue Freundin?

Ein TMZ-Video zeigt ihn bei der Ankunft und beim Verlassen eines Restaurants mit Erica Peeples. Jeremy trug bei dem Treffen eine dunkle Hose und ein schwarzes Shirt. Die "True to the Game"-Darstellerin war in ein tief dekolletiertes transparentes Oberteil und eine enge Lederhose geschlüpft. Geheimhalten wollte der 35-Jährige die Begegnung offenbar nicht: Er stellte seine Begleiterin dem Paparazzo vor, der sie filmte. "Das ist Erica Peeples. Lies etwas über sie!", meinte er zu dem Kameramann.

Erst Ende August hatte Jeremy gegenüber TMZ behauptet, dass zwischen ihm und Chloe alles in Ordnung sei. "Wir sind immer noch zusammen", meinte er.

Instagram / ericapeeples Erica Peeples, 2015

Instagram / ericapeeples Erica Peeples, 2019

Instagram / jmeeksofficial Jeremy Meeks im Juli 2019 in Hollywood

