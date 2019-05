Hat Jeremy Meeks (35) etwa eine neue Flamme? Das Male-Model ist seit 2017 mit der Topshop-Erbin Chloe Green (28) zusammen. Seit Anfang dieses Jahres wird jedoch immer wieder spekuliert, die Eltern eines Sohnes würden sich in einer Krise befinden. Sogar von einer Trennung war bereits die Rede, doch bisher dementierte der US-Amerikaner die Gerüchte. Nun schritt Jeremy in weiblicher Begleitung über den roten Teppich des Filmfestivals in Cannes: Bei der Frau an seiner Seite handelte es sich allerdings nicht um Chloe!

Andreea Sasu heißt die Beauty, die in Cannes genau wie Jeremy ganz in Schwarz gekleidet war. Mit der Rumänin hatte der 35-Jährige bereits für den Designer Calvin Klein (76) zusammengearbeitet. Bei ihrem Auftritt am Dienstag wirkten die beiden überaus vertraut miteinander: Während sie sich dem Blitzlichtgewitter stellten, hakte sie sich bei ihm ein. Seine neue Freundin ist die 29-Jährige aber offenbar nicht, denn nur wenige Stunden nach dem Auftritt veröffentlichte der Hottie auf Instagram ein Foto von sich und Chloe und stellte klar: "Wir sind noch immer sehr verliebt, lol."

Angeblich sind Jeremy und Chloe bereits verlobt. Doch die Gerüchte um eine Trennung halten sich hartnäckig – aus gutem Grund? Seit einigen Wochen zeigt sich die 28-Jährige vermehrt ohne ihren Verlobungsring. Auf Jeremys Posting reagieren die User jedenfalls skeptisch und bezweifeln, dass er und Chloe noch ein Paar sind. Glaubt ihr, dass es zwischen den beiden kriselt? Stimmt in der Umfrage ab!

Glaubt ihr, dass es zwischen Chloe und Jeremy kriselt? 815 Stimmen 601 Ich glaube schon. 214 Quatsch! Dann hätte er nicht das Foto gepostet.



