Es war die Baby-Überraschung schlechthin: Jeremy Meeks (34) und Chloe Green (27) erwarten ihr erstes gemeinsames Kind! Dabei wurden der Ex-Knacki und die Topshop-Erbin erst im Sommer vergangenen Jahres zum ersten Mal zusammen gesichtet. Aus der heimlichen Affäre wurde aber schnell die ganz große Liebe. Jeremy servierte für seine Liebste sogar seine damalige Frau ab. Im März wurde dann bekannt, dass Chloe schwanger ist. Jetzt wurde die hochschwangere Bald-Mama im Bikini geknipst!

Seitdem die Öffentlichkeit Wind davon bekommen hatte, dass Chloe in anderen Umständen ist, bekamen die Fans die Milliardärstochter nur noch selten zu Gesicht. Nun wurde die hübsche 27-Jährige von Paparazzi im gemeinsamen Yacht-Urlaub mit dem Mugshot-Hottie abgelichtet, die dort entstandenen Fotos könnt ihr hier sehen. In einem dunkelgrünen Bandeau-Zweiteiler zeigte die Mutter in spe dabei ihre große Babykugel! Der erste Spross des Paares soll schon im Juni auf die Welt kommen – und das auf dem Boot. "Chloe hat ihren Freunden erzählt, dass sie auf der Yacht gebären will", plauderte ein Insider gegenüber Sun Online aus. Die werdenden Eltern, die angeblich einen Jungen erwarten, wollen offenbar, dass ihr Prinz in Europa geboren wird.

Doch das ist nicht der einzige Liebeshammer bei Jeremy und Chloe: Die beiden sollen auch noch verlobt sein! Die Blondine halte diese News aber bewusst von dem Medienrummel fern. "Es wird aber noch geheim gehalten, weil es Chloe – wie vielen Bräuten – ein wenig peinlich ist, dass die Leute denken könnten, sie heirate ihn nur, weil sie schwanger ist", erklärte ein Bekannter im Interview mit Daily Star.

Mark Ralston/AFP/Getty Images Chloe Green und Jeremy Meeks bei der Princess Grace Awards Gala

Splash News/247PAPS.TV Jeremy Meeks und Chloe Green im August 2017 auf Barbados

Instagram / chloegreen5 Model Jeremy Meeks und Topshop-Erbin Chloe Green

