Happy Birthday, Kylie Minogue (50)! Ein halbes Jahrhundert ist die erfolgreiche Sängerin mittlerweile alt und wirkt knackiger denn je. Vor ca 30 Jahren beginnt die Karriere der zierlichen Aus­t­ra­li­e­rin. Nur ein paar Jahre später landete Kylie mit “I Should Be So Lucky” einen internationalen Hit. Auf ihre Anfänge im Showbiz schaut die Sängerin jetzt anlässlich ihres 50. Geburtstages zurück und verzückt ihre Fans auf Instagram mit einigen süßen Throwbacks: Ob als süßer Wurm mit engelsgleichen Locken oder als Showgirl auf den Bühnen dieser Welt – "Geili Kylie" blickt mit Stolz auf ihre Vergangenheit.



