Fußballer Mario Götze (25) und seine Liebste, Ann-Kathrin Brömmel (28), planen eigentlich eine aufwendige Hochzeitsfeier auf Mallorca. Im Juli soll es schon so weit sein. Ganz so lange wollten die beiden Turteltauben mit dem Jawort aber wohl nicht mehr warten: Sie heirateten bereits vor wenigen Tagen in einer winzig kleinen ersten Trauung. Details zur Mini-Hochzeit kennt bisher noch niemand. Jetzt sieht es aber so aus, als könnten Marios Fans zumindest schon mal einen Blick auf seinen Ehering erhaschen.



