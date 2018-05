Und wo verbringen sie nun ihre Flitterwochen? Während einer traumhaften Zeremonie haben sich Prinz Harry (33) und Herzogin Meghan (36) am 19. Mai auf Schloss Windsor das Jawort gegeben. Nach den Feierlichkeiten ging es für die frisch Vermählten allerdings nicht direkt in die Paar-Auszeit – als Herzog und Herzogin von Sussex mussten sie royalen Verpflichtungen nachkommen. Umso mehr Zeit bleibt den Fans, über die Destination ihres Honeymoons zu spekulieren: Statt nach Afrika soll es für Harry und Meghan bald auf einen ganz anderen Kontinent gehen!

Zunächst wurde angenommen, dass das glückliche Paar auf den Spuren seiner Liebe nach Afrika reisen würde, wo es 2016 den ersten gemeinsamen Urlaub verbracht hatte. Tatsächlich sei das Sicherheitsrisiko für die Royals jedoch zu hoch, wenn die Öffentlichkeit von dem genauen Ort der Hochzeitsreise wisse, berichtet die OK!. Während zunächst überlegt worden sei, einfach mehrere Orte in Afrika anzusteuern, scheinen sich Harry und Meghan laut TMZ auf ein anderes Ziel geeinigt zu haben: Kanada! Für Meghan ist das Land schon beinahe wie eine zweite Heimat – immerhin war sie für die Dreharbeiten ihrer Serie Suits oft in Toronto. Auch Harrys royale Vorfahren haben in dem nordamerikanischen Staat Verbindungspunkte.

Im Fairmont Jasper Park Lodge in Alberta, in dem es sich das Ehepaar angeblich bald gut gehen lassen soll, haben schon Queen Elizabeth II. (92) und Ihr Gatte Prinz Philip (96) 2005 eine schöne Zeit genossen. Im Jahr 1939 sind Queen Mum und deren Gemahl König George VI. ebenfalls dorthin gereist. Royal-erprobt ist dieses Resort also auf jeden Fall!

WPA Pool / Getty Images Prinz Harry und Meghan Markle nach ihrer Trauung in der St George's Chapel

Chris Jackson/Getty Images Prinz Harry und Meghan Markle

Chris Jackson/Getty Images Queen Elizabeth II. und Prinz Philip 2005

