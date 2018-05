Der Honeymoon muss warten: In wenigen Tagen ist es endlich so weit. Prinz Harry (33) und seine Meghan Markle (36) werden in Schloss Windsor heiraten. So kurz vor ihrem großen Tag steckt das Brautpaar in spe wahrscheinlich noch mitten in den stressigen Hochzeitsvorbereitungen. Aber auch nach der Trauung bleibt keine Zeit, um sich zu entspannen: Meghan und Harry müssen ihre Flitterwochen verschieben!

Wie der Kensington Palace in einer Pressekonferenz erklärte, können die beiden Turteltauben nicht direkt nach ihrer Hochzeit in den Urlaub aufbrechen – denn die royale Pflicht ruft! "In der Woche nach der Heirat haben sie ihre erste Verpflichtung als Ehepaar", erklärte der Palastsprecher Jason Knauf. Der Traumurlaub sei allerdings nicht gestrichen, sondern nur verschoben, betonte er weiter.

Dabei haben der Rotschopf und seine schöne Schauspielerin den romantischen Ausflug angeblich bereits durchgeplant. Und zwar sollen sie sich Namibia als Reiseziel ausgesucht haben. Dort hätten die frisch Vermählten dann in einer Luxusunterkunft für den stolzen Preis von 660 US-Dollar pro Person und pro Nacht gewohnt.

WPA Pool / Getty Images Meghan Markle und Prinz Harry bei einem Event in Cardiff, Wales

David Sims / WENN.com Meghan Markle und Prinz Harry im April 2018 in Bath

VICTORIA JONES / Getty Images Meghan Markle und Prinz Harry

