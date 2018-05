Selbst ihre Beziehungs-Krise mit Mike Heiter kann Elena Miras' Freude auf ihr Baby-Girl nicht trüben! Die hochschwangere Love Island-Beauty feiert gerade mit ihren Mädels die Baby-Shower ihrer ungeborenen Tochter – und nimmt ihre Fans via Instagram-Story mit! Neben einer Menge süßer Leckereien feiern die Freundinnen ausgelassen in einem Meer aus rosa Deko. Wie schön, dass Elenas Girls ihrer Besten auch in schweren Zeiten immer ein Lächeln auf die Lippen zaubern!



