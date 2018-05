Was ist der Grund für das plötzliche Liebes-Aus? Am Dienstagabend verkündet Mike Heiter via Instagram die Trennung von Elena Miras – und das, obwohl die Beauty von ihm ein Baby erwartet. Über die Gründe für das Ende der "Love Island"-Liebe möchte der Fitness-Fan nicht sprechen. Seine Ex-Freundin erhebt hingegen schwere Vorwürfe gegen den 26-Jährigen: "Ich habe mir in dieser Beziehung für meine Tochter so viel gefallen lassen, aber dieser Mensch war nie für mich da. Das Einzige, was er gemacht hat, war Shisha-Rauchen und mit seinen Freunden zusammen sein.”



