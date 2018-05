Ist die Romanze von Johannes Haller und Svenja von Wrese nur von kurzer Dauer? Auf den aktuellen Bachelor in Paradise-Bildern lässt sich bereits erkennen, dass die beiden TV-Singles in der neuen Episode heftig miteinander rumknutschen werden. Doch wie lange hält die Liaison der beiden? Promiflash liegt ein Foto vor, das den Blondschopf gemeinsam mit einer Kuppelshow-Kollegin auf Mallorca zeigt – bei der Lady handelt es sich allerdings um Yeliz Koc!

Gemeinsam mit zwei Unbekannten sitzen Johannes und Yeliz in einem Café in Palma. Während der Segelfan in eine Unterhaltung vertieft ist, lauscht die 24-Jährige gebannt seinen Worten. Die beiden verstehen sich offenbar auch nach den "Bachelor in Paradise"-Dreharbeiten prächtig und suchen ihre gegenseitige Nähe. Aufmerksamen Fans ist zudem nicht entgangen, dass das Duo in den vergangenen Tagen immer wieder gemeinsame Social-Media-Fotos postete. Dokumentiert das Promiflash-Foto etwa den Liebesurlaub der Flirtshow-Kumpanen?

Zumindest waren sich Johannes und Yeliz auf Anhieb total sympathisch. Daher schenkten sie in den bisherigen Entscheidungsrunden auch jeweils dem anderen ihre Rose und katapultierten ihn somit eine Runde weiter. Doch die Visagistin sollte sich ihrer Sache nicht so sicher sein: Auch Svenja scheint großen Gefallen an dem Pfadfinder gefunden zu haben und geht im Vergleich zu ihrer Konkurrentin deutlich offensiver ran. Was meint ihr? Für wen wird sich Johannes am Ende entscheiden? Stimmt im Voting ab!

Instagram / _yelizkoc_ Johannes Haller und Yeliz Koc, Teilnehmer bei "Bachelor in Paradise"

MG RTL D Svenja von Wrese und Johannes Haller bei "Bachelor in Paradise"

MG RTL D Johannes Haller und Yeliz Koc, "Bachelor in Paradise"-Teilnehmer

Yeliz Koc oder Svenja von Wrese: Für wen wird sich Johannes Haller entscheiden? Yeliz Svenja Abstimmen Ergebnis anzeigen



