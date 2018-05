Bald ist es endlich so weit: In wenigen Wochen kann YouTuberin Anna Maria Damm (22) endlich ihr erstes Kind in den Armen halten. Neben ihrem Liebsten Julian Gutjahr (21) hat auch ihre BFF Patrizia Palme sie durch ihre Schwangerschaft begleitet. Beim ROSSMANN "Schön für mich" Blogger-Event in Hamburg verrät die Blondine, wie es dem hochschwangeren Web-Star so kurz vor der Geburt geht: "Die macht eigentlich noch alles mit und ist noch ganz gut drauf", plaudert das Social-Media-Sternchen im Interview mit Promiflash aus.



