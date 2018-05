Seit rund einer Woche ist Bonnie Strange (31) zum ersten Mal Mama! In ihre kleine Goldie Venus ist sie total verknallt und chillt nach den turbulenten letzten Wochen vor der Geburt gerade mit ihrem Mini-Me bei ihren Eltern. In ihren Instagram-Storys zeigt sie sich jetzt schon wieder im Badeanzug – und steht ganz selbstbewusst zu dem kleinen Bäuchlein, das sie noch hat. Schließlich ist das so kurz nach der Entbindung völlig normal. After-Baby-Body-Druck scheint es bei dem Model nicht zu geben – Bonnie genießt einfach die Zeit mit ihrer Kleinen.



