Einem bekannten Model stehen wirklich alle Türen offen! Germany's next Topmodel-Kandidatin Brenda Patea (24) kann es kaum glauben: Sie darf auf Tuchfühlung mit einem echten Hollywoodstar gehen! Dabei handelt es sich um keine Geringere als "Nashville"-Star und Wladimir Klitschko-Verlobte Hayden Panettiere (28). Auf einem neuen Social-Media-Foto, das die beiden zeigt, wirken die Beautys wie enge Freundinnen. Ob die gemeinsame Deutschland-Connection daran Schuld hat?

In ihrer Instagram-Story postete das brünette Model jetzt das niedliche Pic, auf dem sich die Schönheiten im Arm halten. Dazu schreibt Brenda: "Was für ein toller Abend!" Mit dieser Begegnung scheint sie nicht gerechnet zu haben. Die Mama der kleinen Kaya trägt ihre blonden Locken in einem Zopf, ihre gebräunte Haut wird durch ein graues Abendkleid perfekt in Szene gesetzt. Brenda hat sich in ein schwarzes Dress geworfen. Die langen Haare umspielen ihre nackte Schultern.

Ob sich Brenda auf dieser Party von einer Trennung ablenkt? Schließlich munkelt man, sie habe sich von ihrem Freund Baris Murat Yagci getrennt, weil alle gemeinsamen Pärchenfotos vom Account des Models verschwunden sind. Was meint ihr? Stimmt ab!

Instagram / 2017.topmodel.brenda Brenda, Ex-GNTM-Kandidatin

Twitter / haydenpanettier Hayden Panettiere mit Tochter Kaya

Instagram / brendapatea Brenda mit Model Baris Murat Yagci auf der Couch

