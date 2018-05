Erst vor wenigen Monaten zeigte Brenda Patea (24) ihren neuen Freund Baris Murat Yagci auf Social Media und schwärmte in den höchsten Tönen von dem türkischen Promi. Über Instagram haben sich die beiden kennengelernt. Danach habe er sie zwei Mal in ihrer Heimat Berlin besucht und es habe direkt gefunkt. Seit Januar sind die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin und der Hottie ein Paar. Doch ist die Beziehung vielleicht längst Geschichte?

Brenda hat kürzlich alle gemeinsamen Fotos mit Burat von ihrem Instagram-Account gelöscht. Der süße Schnappschuss, der sie und ihren Schatz kuschelnd auf dem Sofa zeigt und mit dem sie damals die Beziehung bestätigt hatte, ist spurlos verschwunden. Außerdem sollen sich die einstigen Turteltauben auch nicht mehr gegenseitig folgen. Die Beauty hat sich bislang noch nicht zu dem mutmaßlichen Liebes-Aus geäußert.

Ist die Beziehung vielleicht wegen der Entfernung gescheitert? Schließlich lebt der Sänger in der Türkei und Brenda in Berlin. Dadurch konnte sich das Paar manchmal wochenlang nicht sehen. Doch das schien für die brünette Schönheit nichts an ihren Gefühlen für den TV-Star zu ändern. Sie war trotzdem davon überzeugt, dass Baris das perfekte Gesamtpaket sei, wie sie im Bild-Interview verriet. Glaubt ihr, dass die zwei sich tatsächlich getrennt haben? Stimmt ab!

Instagram / brendapatea Brenda mit Model Baris Murat Yagci auf der Couch

Instagram / brendapatea Brenda, GNTM-Kandidatin 2017

Instagram / brendapatea Brenda, GNTM-Kandidatin 2017

