Am Montag wurde Kylie Minogue 50 Jahre alt. In ihr neues Lebensjahr schritt die Sängerin aber nicht alleine. Bereits am Wochenende feierte sie mit prominenten Gästen wie James Blunt (44) oder Melanie C. (44). Augen hatte die Australierin aber nur für einen: Paul Solomons. Bereits vor einigen Monaten spekulierte man wild über eine Beziehung der beiden. Mit einem niedlichen Knutsch-Pic hat Kylie die Liebe zu ihrem Schatz nun offiziell bestätigt!

Zu ihrem runden B-Day wollte die Powerfrau ihr Glück endlich mit der ganzen Welt teilen. Auf ihrem Instagram-Profil veröffentlichte die Musikerin einen süßen Schnappschuss einer Polaroid-Aufnahme. Ganz verliebt küsst die "I Should Be So Lucky"-Interpretin auf diesem Bild ihren Paul und liegt ihm dabei in den Armen. Der 44-Jährige ist aber kein Unbekannter, sondern Creative Director bei der britischen GQ, einem der größten Männermagazine.

Schon im April berichtete The Sun über eine mögliche Love-Story. Das Paar soll sich laut der Boulevardzeitung durch Freunde kennengelernt haben. "Kylie hat keine Eile, eine ernsthafte Beziehung anzupeilen, aber sie genießt die Aufmerksamkeit auf jeden Fall", hieß es damals. Anscheinend hat dieser Gentleman sie wohl schneller als gedacht um den Finger gewickelt!

Instagram / kylieminogue Paul Solomons mit Kylie Minogue

John Phillips/Getty Images Kylie Minogue bei den BRIT Awards 2018

Splash News Kylie Minogue, Sängerin

