An den Spekulationen soll tatsächlich etwas dran sein. Seit einigen Wochen halten sich hartnäckige Gerüchte um Diane Kruger (41) und Norman Reedus (49). Das Paar soll seinen ersten Nachwuchs erwarten! Bislang wiesen nur kleine Indizien darauf hin, dass die Schauspielerin ihr erstes Kind unter dem Herzen tragen könnte. Doch jetzt wusste es ein Insider offenbar ganz genau und ließ die Baby-Bombe in den amerikanischen Medien platzen.

Us Weekly behauptet, von einem Informanten die Bestätigung für Normans und Dianes erstes gemeinsames Kind bekommen zu haben. Ein offizielles Statement der vermeintlich werdenden Eltern gab es allerdings immer noch nicht. In den vergangenen Wochen hatte sich die deutsch-amerikanische TV-Schönheit auffällig oft in weite Kleider gehüllt, wenn sie auf Red Carpets für die Fotografen posierte. Page Six will außerdem beobachtet haben, dass Diane bei Feierlichkeiten und After-Show-Partys auf Alkohol verzichtet hätte.

Für die 41-Jährige wäre es der erste Nachwuchs. Aus seiner Ehe mit Guillaume Canet ging das ehemalige Model kinderlos hervor. Norman hat hingegen einen 18-jährigen Sohn mit seiner Ex-Frau Helena Christensen.

Splash News Diane Kruger beim Cannes Film Festival

Anzeige

Pat Denton/WENN.com Diane Kruger in Cannes im Mai 2018

Anzeige

Frazer Harrison/Getty Images Norman Reedus, Schauspieler

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de