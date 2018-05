Frischer Wind im britischen Königshaus dank Meghan Markle (36)? Die Herzogin ist mittlerweile bekannt dafür, nicht immer die royale Etikette einzuhalten. Nicht nur modisch setzt die ehemalige Suits-Darstellerin oft auf ihren eigenen Style, auch ihre liebevolle und herzliche Art hat sie sich bewahrt. Ob Royal-Fans oder sogar das Palast-Personal – Küsschen und Umarmungen sind für jeden drin. Auch Ex-Germany's next Topmodel-Kandidatin Fata Hasanović (23) ist ganz angetan von Prinz Harrys (33) Frau. "Ich finde, sie wirkt supersympathisch, überhaupt nicht aufgesetzt, ihr Look gefällt mir, also ich bin schon ein kleiner Fan", schwärmte das Model kürzlich im Promiflash-Interview. Bei der Hochzeit fielen ihr außerdem gleich zwei positive Dinge auf: "Ich hab nur gesehen, dass ein Gospel da war, was ich superschön fand, und die Mutter der Braut dunkelhäutig ist. Also, dass dieses Multikulturelle auch da aufgegriffen wurde, das fand ich superschön."



