Endlich lüftet Johanna Klum (37) ihr süßes Baby-Geheimnis! Im Dezember letzten Jahres überraschte die schöne Moderatorin mit dieser Nachricht: Nach ihrer ersten Tochter (2) erwartet die Berlinerin mit ihrem Ehemann ihr zweites Kind! Inzwischen steckt die baldige Zweifachmama in den letzten Zügen ihrer kugelrunden Schwangerschaft – und ließ auf Social Media jetzt noch die letzte Nachwuchs-Bombe platzen: Johanna hat das Geschlecht ihres ungeborenen Sprosses verraten!

Mit fünf silbernen Luftballons enthüllte Johanna nun endlich das Babygeschlecht des kleinen Glücks in ihrem Bauch auf einem Instagram-Schnappschuss: "Oh Boy! Es wird ein Junge! Ich freue mich total, diese Nachricht endlich mit euch zu teilen." Dass es tatsächlich ein männlicher Fratz wird, könne die 37-Jährige immer noch nicht richtig glauben, wie sie unter dem Post weiter erklärte. "Wir freuen uns einfach nur riesig. Ein ganz neues Abenteuer – und so bald geht es los!"

Die Fans freuen sich mit ihrem Idol natürlich mit – und beglückwünschen Johanna ohne Ende in den Kommentaren unter der niedlichen Fotoenthüllung. So manch einer will das Babygeschlecht sowieso schon erahnt haben: "Ja, sag ich doch! Schön, das wird dann noch mal eine ganz andere und neue Erfahrung für euch", kommentierte ein Follower begeistert.

Instagram / johannaklum Johanna Klum und ihre Tochter

Instagram / johannaklum Johanna Klum mit ihrer Tochter

Instagram / johannaklum Johanna Klum in Österreich

