Rebecca Mir (26) überzeugt im gemopsten GNTM-Look! Die Moderatorin brillierte als Backstage-Reporterin beim diesjährigen Germany's next Topmodel-Finale. Neben Gewinnerin Toni (18) gab es am Donnerstagabend für Rebecca und die Zuschauer aber auch eine grandiose Show zu bewundern. Besonders der Victoria's Secret-Walk der Girls, für den sie mit enormen Flügeln ausgestattet wurden, begeisterte das Publikum – und wohl ganz besonders die Freundin von Massimo Sinató (37)! Denn das sympathische ProSieben-Gesicht schnappte sich nach der Show prompt die Glitzerwings von Julianna – und posierte in dem recycelten Engelslook für Instagram-Pics!



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de