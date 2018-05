Ihr geht Familie einfach über alles! Victoria Beckham (44) zeigt auf ihren Social-Media-Kanälen nicht nur die neuesten Designs ihrer Modekollektion oder setzt sich für wohltätige Zwecke ein. Das ehemalige Mitglied der Mädchenband Spice Girls lässt seine Fans vor allem an einem teilhaben: dem Familienleben der Powerfrau. Und dazu gehören nicht nur Ehemann David Beckham (43) und die vier Kinder Brooklyn (19), Romeo (15), Cruz (13) und Harper (6). Sondern auch ihre Geschwister und Eltern.

Das zeigte Victoria vor Kurzem wieder via Instagram. Sie postete ein niedliches Foto, das sie zwischen Papa Anthony Adams und Mama Jacqueline zeigt. Dabei legt sie ihren Arm um ihren Vater und kuschelt sich bei dem Elektroinstallateur an. Dazu schrieb sie: "Familienzeit ist alles. So viele Küsse für die beste Mutter und den besten Vater der Welt. Ich liebe euch so sehr!"

Kein Wunder! Ihre Eltern sind maßgeblich dafür verantwortlich, dass sich Victoria ihren großen Traum von einer musikalischen Karriere erfüllen konnte. Sie schickten sie auf die Jason Theatre School, nachdem sie sich 1980 in den Kopf gesetzt hatte, Sängerin zu werden. Was haltet ihr von den süßen Familienfotos der Geschäftsfrau? Stimmt ab!

Instagram / victoriabeckham Anthony und Jacqueline Adams, Eltern von Victoria Beckham (Mitte)

Instagram / victoriabeckham Geschwister Louise und Christian, Eltern Jacqueline und Anthony Adams, Victoria Beckham

Instagram / victoriabeckham Victoria Beckham mit ihren Kindern und Eltern

