Herzklopfen im Hause Crawford-Gerber! Erst vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass Lauftegschönheit Kaia Gerber (16) weg vom Singlemarkt ist. Die Tochter von Cindy Crawford (51) soll in das britische Nachwuchsmodel Fenton Merkell (17) verliebt sein . Aber auch ihr älterer Bruder Presley Gerber (18) hat nun sein Herz verschenkt – zumindest zur Hälfte.

Bereits seit einigen Wochen kursieren die Gerüchte, dass der Promi-Spross Charlotte d'Alessio (19) daten soll. Die Kalifornierin arbeitet ebenfalls als Model und soll den Sohn von Rande Gerber (55) durch seine Schwester Kaia kennengelernt haben. Nachdem die Netz-Beauty und Presley bereits Anfang Dezember beim Baden in Miami erwischt wurden, haben die Paparazzi die zwei nun sogar wild knutschend gesichtet.

Offiziell ein Paar sollen sie allerdings nicht sein! Der Grund? Kurz vor Charlotte war der 18-Jährige noch mit Model Cayley King (20) liiert. Laut E! News-Insider möchte er nun erst einmal sein Singledasein genießen: "Presely will nicht gebunden sein und keine feste Beziehung führen. Er fühlt sich noch zu jung für eine ernsthafte Partnerschaft und will einfach nur Spaß haben." Die Romanze mit Charlotte ist für das Male-Model also (erst einmal) nur eine lockere Geschichte.