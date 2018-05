Es wurde ein neues süßes Detail enthüllt. In der vergangenen Woche wurden Ray J (37) und seine Liebste Princess Love (33) zum ersten Mal Eltern. Via Social Media verbreiteten die beiden die Nachricht, dass sie ein gesundes Mädchen auf der Welt begrüßt hätten. Jetzt gab es für die Fans des Paares eine weitere Information zum Nachwuchs: Ray und Princess offenbarten den Namen ihrer kleinen Tochter.

Über ihren Twitter-Account teilte die Ehefrau des Musikers ihren Followern mit: Ihr Baby heißt Melody Love Norwood. Den kurzen Beitrag versah sie noch mit einem Herz-Emoji. Außerdem legte die Amerikanerin eine Liebeserklärung an das Neugeborene nach: "Ray und ich sind so verliebt in unsere Tochter, sie ist sooo hübsch und wir können nicht aufhören, sie anzustarren."

Ray hat sich nach der Geburt seines ersten Kindes pragmatischere Gedanken gemacht. Im Interview mit People gab er preis, was er sich zu seinem ersten Vatertag wünschen würde: Lärm-reduzierende Kopfhörer für 125 Dollar, eine Kamera von Nikon im Wert von 500 Dollar und einen 350 Dollar teuren elektronischen Mini-Bentley für seine Melody Love.

Instagram / rayj Princess und Ray J

Emma McIntyre/ Getty Images Musiker Ray J und Princess Love

AKM-GSI / Splash News Ray J vor dem Craig's Restaurant in West Hollywood

