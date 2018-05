Ist die Ära Daniel Völz (33) schon wieder vorbei? Anfang des Jahres suchte der Immobilienmakler in der TV-Show Der Bachelor als Protagonist nach der großen Liebe und wurde fündig. Im Finale der Kuppelshow gestand er Tänzerin Kristina Yantsen seine Gefühle und überreichte ihr die letzte Rose. Doch dann das: Nur wenige Wochen später verkündete die Auserwählte im TV unter Tränen die Trennung. Nicht nur um Kristina ist es seitdem ruhig geworden, auch der Rosenkavalier selbst ist nahezu komplett von der Bildfläche verschwunden.

Wo noch bis vor Kurzem regelmäßig Schnappschüsse aus seinem Leben hochgeladen wurden, herrscht nun gähnende Leere. Sein Instagram-Account wirkt wie ausgestorben, die wenigen Bilder, die er ab und zu teilt, wirken nichtssagend und gequält. Wie sich unter seinem letzten Foto lesen lässt, gönnt sich der smarte Berliner aktuell eine wohlverdiente Schaffenspause auf Kuba: "Ich denke, dass ein paar Tage ohne Internet und Handy auch mal ganz gut tun." Nach Plänen für einen Senkrechtstart hört sich das nicht wirklich an. Aber ist DER Zug nicht eh abgefahren?

Aktuell kann man sich nicht wirklich vorstellen, dass Daniel eine ähnliche Karriere im Rampenlicht einschlagen wird wie seine Vorgänger. Ob Paul Janke (36), Leonard Freier (33) oder Oliver Sanne (31) – sie alle sind kurz nach dem Ende ihrer jeweiligen Staffel durch Clubs getourt, haben hinter DJ-Pults gerockt und auch Monate später noch eifrig Rosen an Fangirls verteilt. Anstatt jeden Tag auf einem neuen Event zu glänzen, machte sich Daniel nicht nur in der jüngsten Vergangenheit rar. Red-Carpet-Auftritte blieben eine Seltenheit. Ob das an dem heftigen Gegenwind liegt, den er infolge seiner TV-Präsenz einstecken musste?

WENN Kristina Yantsen und Daniel Völz, Ex-Bachelor-Paar

Rosenkavalier Daniel Völz

Daniel Völz, deutscher Reality-Star

