Anfang der Woche sorgte Brigitte Nielsen für eine Mega-Überraschung: Der Reality-Star ist zum fünften Mal schwanger – und das mit 54 Jahren! Die Nachricht vom späten Baby-Glück sorgt aber nicht nur bei ihren Followern im Netz für mächtig Gesprächsstoff. Auch die deutschen Promimütter sind sich uneinig über die Frage: Ist eine Schwangerschaft in Brigittes Alter pures Glück oder einfach nur verantwortungslos?

RTL-Moderatorin Katja Burkard (53), selbst Mutter zweier Teenie-Töchter, scheint von der Babyplanung abseits der 50 nicht viel zu halten. Gegenüber Bild gab sie zu: "Wenn die Kinder in die Pubertät kommen, gehen die Mamas auf die 70 zu. Für mich wäre das definitiv keine Option mehr – aus Verantwortungsgefühl dem Kind gegenüber!" Dennoch wünsche sie ihrer TV-Kollegin nur das Beste. Schauspielerin Mariella Ahrens (49) habe vor zwei Jahren selbst darüber nachgedacht, noch einmal Mutter zu werden – entschied sich dann aber dagegen. Auch im Falle von Brigittes Nachwuchs sei sie misstrauisch: "Ein Baby mit 54 Jahren finde ich dann doch etwas zu spät", erklärte sie offen.

Deutlich positiver fällt hingegen das Urteil von Sonya Kraus (44) aus. Die Blondine ist nach den Schwanger-News des ehemaligen Models völlig aus dem Häuschen: "Halleluhja! Ich bin total begeistert. Was für eine schöne Nachricht an alle Frauen dieser Welt, dass wir doch noch zehn Jahre mehr Zeit haben als gedacht." Das finden unter anderem auch Frauke Ludowig (54), Verona Pooth (50) und Giulia Siegel (43) – die Star-Mütter sind sich einig: Ein Kind ist ein Geschenk, egal in welchem Alter. Und letzten Endes komme es nur auf dessen Gesundheit und die Liebe seiner Eltern an!

Becher / WENN Moderatorin Katja Burkard

WENN Mariella Ahrens, Schauspielerin

Thomas Niedermueller/Getty Images Sonya Kraus, Moderatorin

