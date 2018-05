Khloe Kardashians (33) kleine Tochter macht ihre berühmte Mama so happy – und das schon seit fast zwei Monaten! Erst im April war der Reality-TV-Star zum allerersten Mal Mutter geworden. Töchterchen True ist seitdem der ganze Stolz der Unternehmerin. Trotz der anhaltenden Beziehungskrise mit Tristan Thompson (27) hat die 33-Jährige nun allen Grund zu feiern: Ihr Mini-Me ist bereits sieben Wochen auf der Welt – und verdreht seiner Mutti den Kopf!

Geht es noch niedlicher? In ihrer Instagram-Story veröffentlichte die Jeansdesignerin nun einen knuffigen Schnappschuss ihres Wonneproppens: Selig schläft True, die durch einen Snapchatfilter verziert ist, in eine kuschelige Decke gehüllt. Völlig vernarrt schreibt Khloe dazu: "Mein Baby-Hase. Auf diesem Bild ist sie erst zwei Wochen alt! Warum verfliegt die Zeit so schnell – morgen wird sie schon sieben Wochen alt!" Zu dem Häschen-Foto gesellen sich gleich mehrere Aufnahmen des Kinderwagens ihrer Maus, der in einem grünen Park steht. Die Bilderstrecke zeigt deutlich: Khloe genießt die Zeit mit True in vollen Zügen!

Ob der jüngste Kardashian-Nachwuchs wohl schon bald in einem weißen Wagen der Trauung ihrer Eltern beiwohnen darf? Schließlich waren zuletzt wilde Gerüchte aufgekommen, Khloe wolle ihren untreuen Baby-Daddy heiraten. Der Basketballer hatte die Neu-Mama nur kurz vor der Geburt mit mehreren Frauen betrogen und damit einen medialen Shitstorm auf sich gezogen.

Instagram / khloekardashian Khloe Kardashians Tochter True Thompson

Instagram / khloekardashian True Thompson, Tochter von Khloe Kardashian

Instagram / khloekardashian Tristan Thompson und Khloe Kardashian

