Und es war wieder ein Feuerwerk der Gefühle! In der vierten Folge Bachelor in Paradise beendete nicht nur Sebastian Fobe (32) seine frische Romanze mit Viola Kraus (27), auch Johannes Haller forderte Abstand von Svenja von Wrese. Aber es gab nicht nur Stress unter den potenziellen Pärchen. Heute Abend knallte es auch unter den Rosen-Brüdern. Der Grund: Niklas Schröder (29) nahm Carina Spack mit auf ein Date, obwohl auf die doch gerade sein guter Kumpel Sebi ein Auge geworden hatte. Am Ende des Trubels mussten drei Männer die Insel verlassen: Nik, Johannes und Jörg Petersen.

Zwei Damen überraschten mit ihrer Männerwahl am heutigen Abend nicht. Evelyn Burdecki schenkte ihre Rose ihrer Langzeit-Romanze auf Ko Samui: Domenico De Cicco. Und Pam erteilte ihre Schnittblume – wie zu erwarten – an Ex-Polizist Philipp Stehler (29). Trotz Date mit Restaurantbesitzer Jörg entschied sich Ela Taş für Christian Rauch. Kompliziert wurde es, nachdem Svenja nicht Johannes, sondern Neuzugang Michael Bauer (27) mit in die nächste Runde nahm. Schließlich wollte sich den auch die frisch verlassene Viola angeln. Ende vom Lied: Zur Überraschung aller entschied sich die Friseurmeisterin für Paul Janke (36). Somit mussten alle drei Rosenbrüder und Jörg zittern.

Die Rosenbrüder wurden auseinandergerissen. Die letzte Rose vergab Carina. Ein großer Druck für die Industriekauffrau. Schließlich sind die Inselbewohner mittlerweile eine kleine Familie geworden. "Als Erstes muss ich sagen, ich habe euch alle mega lieb. Ich hatte heute einen superschönen Tag mit dir Nik. Johannes, du bist mein Bruder einer anderen Mutter, aber ich muss halt auch darauf hören, mit wem ich mir mal etwas vorstellen könnte." Ihre Rose ging an Sebastian.

Alle Infos zu 'Bachelor in Paradise' im Special bei RTL.de

MG RTL D "Bachelor in Paradise"-Singles Viola Kraus und Sebastian Fobe

Anzeige

MG RTL D "Bachelor in Paradise"-Teilnehmer Sebastian Fobe und Carina Spack

Anzeige

MG RTL D Die "Bachelor in Paradise"-Stars und Moderator Florian Ambrosius (m.) in der vierten Nacht der Rosen

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de