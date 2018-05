Auch Kylie Minogue (50) hat mal schlechte Tage. Erst vor Kurzem feierte die australische Sängerin in London ihren 50. Geburtstag. Während einer Pre-Birthday-Party stieß sie gemeinsamen mit engen Freunden auf das halbe Jahrhundert an. Das ist der Blondine allerdings überhaupt nicht anzusehen – Kylie wirkt immer noch wie Anfang 40. Gefühlstechnisch sieht es etwas anders aus. Kurz vor ihrem runden Ehrentag sprach sie im Interview mit Bild über das Älterwerden: "Es gibt Tage, an denen ich am liebsten im Bett bleiben würde. Neulich hatte ich unfassbare Rückenschmerzen und war zu nichts in der Lage. Wenn 50 das neue 40 ist, wieso fühle ich mich dann wie 60?, fragte ich mich."



