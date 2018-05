30 Jahre nach ihrem ersten internationalen Hit "I Should Be So Lucky" feiert Kylie Minogue am 28. Mai ihren 50. Geburtstag. Während so mancher Star dem halben Jahrhundert mit Schrecken entgegenblickt, konnte die Australierin ihren runden Ehrentag anscheinend gar nicht mehr abwarten. Kurzerhand hat Kylie ihre Party auf das Wochenende vor ihren Geburtstag verlegt und feierte mit ganz vielen Stars ihr Wiegenfest in London!

Um gebührend auf ihr neues Lebensjahr anzustoßen, begrüßte die Blondine ihre Freunde im beliebten Chiltern Firehouse. Unter den Gästen: Ex-Spice Girl Melanie C. (44), Schmusesänger James Blunt (44) und die britische Schauspielerin Amanda Holden (47). Wie Daily Mail berichtet, war auch ein Verflossener der Sängerin auf die Party eingeladen: Jason Donovan.

Die beiden hatten sich 1986 bei den Dreharbeiten zur Seifenoper "Neighbours" kennen und lieben gelernt. Nur drei Jahre später zerbrach ihre Beziehung, nachdem Kylie (50) begonnen hatte, den damaligen INXS-Sänger Michael Hutchence (✝37) zu daten. Was haltet ihr davon, dass Jason unter den Gästen war? Stimmt ab in unserer Umfrage!

Ryan Pierse/Getty Images James Blunt, Logie Awards 2017

Michael Dodge / Getty Images Sängerin Kylie Minogue auf der Bühne

John Phillips/John Phillips/Getty Images Jason Donovan, The Olivier Awards 2018

