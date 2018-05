Das ist also das Geheimnis ihrer TV-Schwangerschaft! Eva Mona Rodekirchen (41) hat bei GZSZ bald ordentlich was zu schleppen. In der beliebten Vorabendserie verkörpert die Schauspielerin Maren Seefeld, die aktuell erneut Mutter wird. Da die Daily-Darstellerin im wahren Leben nicht schwanger ist, muss die 41-Jährige in dem TV-Klassiker einen Fake-Babybauch tragen. Ihr Hilfsmittel präsentiert die Blondine nun ihren Fans via Social Media!

Auf ihrem Instagram-Account postete die Bochumerin ein Bild, auf dem sie sich mit ihrem künstlichen Schwangerschaftsbauch zeigt. Und eine Sache steht fest: Eva hat das Teil schon richtig ins Herz geschlossen! Zu dem Pic schrieb sie: "Bauchi und ich." Außerdem fügte sie unter anderem die Hashtags #kuschelnmitbauch und #freunde hinzu. Auch wenn sich die GZSZ-Darstellerin ein Späßchen erlaubt hat – die Schwangerschaft ihrer Rolle hat auch weniger lustige Seiten: "Der Bauch ist aus Latex und relativ schwer, jetzt ist also Rückentrainig angesagt", erklärte sie in einem Interview mit Closer.

In dem Gespräch verriet sie noch weitere Fakten, zum Beispiel, dass es verschiedene Bäuche für die einzelnen Monate gebe – am Ende habe sie dann ordentlich Gewicht zu tragen. "Das kommt jetzt alles auf mich zu, im Hochsommer", führte sie weiter aus.

Andreas Rentz / Staff / Getty Images Eva Mona Rodekirchen, Schauspielerin

Andreas Rentz / Staff / Getty Images Eva Mona Rodekirchen beim RTL-Spendenmarathon

MG RTL D / Rolf Baumgartner Maren (Eva Mona Rodekirchen) und Alexander (Clemens Löhr)

