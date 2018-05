Nur noch wenige Tage, dann treten der ehemalige Der Bachelor-Rosenkavalier Leonard Freier (33) und Caona, die Mutter seiner Tochter, vor den Traualtar! Nach dem romantischen Jawort am 7. Juni halten beide aber noch lange nicht die Füße still. Auf einer Hochzeitsfeier muss schließlich getanzt werden. Das Paar hat sich als Weddingdance einen richtigen Klassiker ausgesucht: einen Walzer. Aber warum nur? Das verrät das Traumpaar im Promiflash-Interview.

Die Hochzeitsversion des Bruno Mars-Hits "Just The Way You Are" soll erklingen, wenn Caona und Leonard zum ersten Mal als Mann und Frau das Tanzbein schwingen. Leonard erzählte Promiflash die romantische Geschichte hinter dem ungewöhnlichen Hochzeits-Song: "Weil das unser Lied war. Ziemlich zu Anfang unserer Zeit, als wir uns kennengelernt haben, fand Caona das wunderschön und wir waren auch auf einem Konzert damals." Das Paar war sich einig: egal, was bei der Hochzeit sonst noch gespielt wird – zu Bruno Mars' Säuselstimme wird getanzt! "Das, was uns von Anfang an begleitet hat, das haben wir dann ausgewählt", berichtete die strahlende Braut.

Die Eltern der kleinen Aurora haben sich gesucht und gefunden – zum zweiten Mal! Vor acht Jahren lernte sich das Paar kennen und lieben. Das Töchterchen krönte diese Verbindung. Dann folgte Stress: Arbeit, Hausbau, Kindererziehung. Die beiden lebten sich auseinander. Leo versuchte, sein gebrochenes Herz in der RTL-Kuppel-Show an die auserwählte Kandidatin Leonie Pump zu verschenken. Als das nicht klappte, ging er eine Beziehung mit TV-Gesicht Angelina Heger (26) ein. Doch zwei Herzen, die zueinander gehören, finden auch wieder zusammen. Was für eine schöne Lovestory! Was haltet ihr vom Hochzeits-Song? Stimmt ab!

Instagram / leonard.freier Leonard Freier und Caona

Anzeige

Instagram / leonard.freier Leonard Freier und seine Verlobte Caona

Anzeige

Instagram / leonard.freier Ex-"Bachelor" Leonard Freier und seine Caona, Januar 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de