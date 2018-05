Die Hochzeitsvorbereitungen von Leonard Freier (33) und seiner Caona laufen auf Hochtouren und dazu gehören nicht nur Outfit oder Location, sondern auch Schritte lernen. Am 7. Juni werden sich der frühere Bachelor und seine Verlobte das Jawort geben. Ein Highlight auf der Feier wird sicher der erste Tanz des Paares als Mann und Frau sein. Auf diesen Moment bereiten sich die Eltern einer Tochter in einer Berliner Tanzschule vor, wie der 33-Jährige in seiner Instagram-Story zeigt. Mit dem Walzer setzen Leonard und Caona auf einen wahren Klassiker.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de