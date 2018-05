Janine Christin Wallat hat das Rosenfiasko der vergangenen Bachelor-Staffel offenbar endlich verdaut! Anfang des Jahres buhlte die schöne Norderstedterin um das Herz von Junggeselle Daniel Völz (33) – verliebte sich sogar Hals über Kopf in den Hundefreund! Doch kurz vor dem Finale musste sie ihre Koffer packen. Jetzt scheint Janine aber wieder Strahlen zu können. In einem Interview verriet die Sängerin nun: Ja, ich bin wieder verliebt!

Mit dem OK!-Magazin plauderte die 22-Jährige in Hamburg jetzt ganz offen über ihren aktuellen Beziehungsstatus – und der scheint tatsächlich wieder auf "vergeben" zu stehen! "Es gibt eventuell schon jemanden, ja. Wir sind gerad noch in der Kennenlernphase und ja, er tut mir auf jeden Fall sehr gut und er ist das komplette Gegenteil von Daniel", offenbarte eine grinsende Janine. Vor allem nach ihrer Teilnahme am Kuppelformat habe sie viele Männer kennengelernt, hätte aber immer erst einmal herausfinden müssen, ob die Herren an ihrer Karriere oder ihrer Persönlichkeit interessiert sind.

Ihr neuer Schnuckel hat aber offenbar Traummannpotenzial, denn natürlich ließ sich es Janine nicht nehmen, den Auserwählten bis aufs kleinste Detail zu beschreiben: "Er ist auf jeden Fall gut durchtrainiert, hat sehr viel Humor, kann sehr gut zuhören, ist sehr ehrlich und wer weiß, vielleicht entwickelt sich daraus was. Der kommt gar nicht aus der Branche, hat damit überhaupt nichts zu tun und möchte das auch nicht", fügte sie noch hinzu. Na, ob wir unter diesen Bedingungen Janines Mr. Right überhaupt bald zu Gesicht bekommen werden?

MG RTL D Janine Christin Wallat und Daniel Völz

Instagram / janine_christin_wallat Janine Christin Wallat, Netz-Bekanntheit

Instagram / janine_christin_wallat Janine Christin Wallat, Bachelor-Kandidatin 2018

