Mit einem rassistischen Tweet sorgte Roseanne Barr (65) vor wenigen Tagen für einen handfesten Skandal. Trotz mehrerer öffentlicher Entschuldigungen setzte der Sender ABC sofort die kommende Staffel des äußert erfolgreichen Roseanne-Revivals ab. Das Opfer der geschmacklosen Äußerung zeigte sich zwar relativ versöhnlich, doch andere Stars sind offenbar noch in feindseliger Stimmung. Sänger John Legend (39) fand jetzt deutliche Worte für die Schauspielerin.

In einem Paparazzi-Video des US-Online-Portals TMZ ist zu sehen, wie John gemeinsam mit Ehefrau Chrissy Teigen (32) und Töchterchen Luna Simone (2) ein Restaurant in Los Angeles verlässt. Das Paar wird in dem Clip mit Fragen von den Reportern bombardiert, schweigt aber. Bis ein Journalist den Musiker zu Roseanne befragt: "Roseanne Barr ist eine rassistische Idiotin!" Deutlicher hätte der 39-Jährige wohl kaum zum Ausdruck bringen können, was er von der Schauspielerin hält.

Die Seriendarstellerin gilt schon lange als schwierige Persönlichkeit. Am "Roseanne"-Set sollen die anderen Cast-Mitglieder unter ihrer Art gelitten haben. Vor allem mit Co-Star Sara Gilbert (43) soll es immer wieder heftig gekracht haben – wohl auch deshalb begrüßte der Cast das Ende der Sitcom.

Splash News John Legend in New York City

WENN Roseanne Barr, Schauspielerin

Splash News/CMpress Luna, John Legend und Chrissy Teigen

