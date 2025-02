John Legend erwägt Umzug von Los Angeles wegen Brandgefahr

John Legend (46) und Chrissy Teigen (39) könnten Los Angeles den Rücken zukehren, nachdem die verheerenden Brände in der Region das Leben vieler Menschen beeinträchtigt haben. Die Familie, die inzwischen vier Kinder zählt, musste ihr Haus verlassen, als sich die sogenannten Sunset Flames im Januar gefährlich ausbreiteten. "Die Gefahr fühlte sich zu nah an", erklärte John im Interview mit dem Wall Street Journal. Das Paar entschied sich, mit den Kindern in ein Hotel in Carlsbad auszuweichen, bevor es eine Woche später in das glücklicherweise verschont gebliebene Zuhause zurückkehrte. Dennoch sitze der Schock über das Erlebte tief: "Die Brände waren ein kollektives Trauma, das uns alle, inklusive unserer Kinder, erschütterte."

Das Ehepaar hat aufgrund der wiederkehrenden Naturkatastrophen bereits Pläne geschmiedet. "Chrissy und ich haben oft darüber gesprochen, eines Tages zurück nach New York zu ziehen, wo wir früher lebten", verriet John weiter. Allerdings sei das erst eine Option, wenn die vier Kinder älter seien. Für die Familie bleibe dennoch die Befürchtung, Los Angeles jederzeit verlassen zu müssen, ein dauerhaftes Thema: "Wir werden immer darauf achten müssen, bereit zu sein, unsere Sachen zu packen und zu gehen", so der Musiker. Ihre Erfahrungen in L.A. scheinen einen deutlichen Kontrast zu Johns eigener Kindheit darzustellen: Aufgewachsen in Springfield, Ohio, habe seine Kindheit in einer stabileren Umgebung stattgefunden.

John und Chrissy lernten sich 2006 am Set seines Musikvideos "Stereo" kennen und sind seit 2013 verheiratet. Ihre Beziehung durchlebte Höhen und Tiefen, wie John einmal gestand. Chrissy, die damals eine Trennung ablehnte, hielt die beiden zusammen, und sie gründeten seither eine große Familie. Heute verbindet die beiden nicht nur das gemeinsame Leben als Eltern, sondern auch die starken Bande, die sie über die Jahre aufgebaut haben. "Wir haben zusammen geweint, gelacht und würden all das mit niemand anderem durchstehen wollen", betonte John in einer 2021 veröffentlichten Videobotschaft an seine Frau.

Getty Images Chrissy Teigen und John Legend bei den Grammys, Februar 2025

Instagram / johnlegend John Legend und seine Kinder, 2024

